سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

روحاني: مفاوضات فيينا نجحت برفع العقوبات الرئيسية عن إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-20T10:24:22+0000
روحاني: مفاوضات فيينا نجحت برفع العقوبات الرئيسية عن إيران

شفق نيوز/ كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات الرئيسية عن إيران.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن روحاني قوله، إن الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا، وافقوا على إلغاء جميع العقوبات الرئيسية المفروضة على إيران، الحديث الآن يجري عن القضايا الجزئية والتفصيلية.

وأضاف "وافقوا على إلغاء العقوبات المفروضة على النفط والبتروكيمياويات والشحن والتأمين والبنك المركزي. لقد اتخذنا الخطوة الرئيسية والكبيرة. وتم الاتفاق الرئيسي".

وكان روحاني أعلن أمس الأربعاء، أن حكومته تواصل محادثات فيينا مع أطراف الاتفاق النووي، حرصا على مصالح الشعب الإيراني وسعيا لرفع الحظر الظالم عنه. وأوضح روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن حكومته وطوال ثماني سنوات من عمرها لم تدخل في مفاوضات إلاَ وخرجت منها منتصرة.

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/ أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، وإحياء الاتفاق النووي بالكامل.

related

إيران تهدد بالانسحاب من مفاوضات فيينا

Date: 2021-04-25 15:49:22
إيران تهدد بالانسحاب من مفاوضات فيينا

مفاوضات فيينا.. اتفاق لرفع جزء من العقوبات عن إيران

Date: 2021-05-01 17:07:56
مفاوضات فيينا.. اتفاق لرفع جزء من العقوبات عن إيران