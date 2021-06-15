روحاني: لا نية للجيش الإيراني بالاعتداء على دول الجوار

شفق نيوز/ أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، أن جيش بلاده لا نية لها بالاعتداء على أي بلد.

وقال روحاني، على هامش افتتاح عدد من مشاريع وزارة الدفاع الايرانية، إن قوات بلاده "سند للدول الجارة لإيران وليست ضدها"، مؤكدا أن بلاده تسعى لتقوية إمكانياتها النووية والجوية والفضائية والصاروخية، بحسب وكالة مهر.

وأضاف "إيران لن تنوي الاعتداء على أي دولة أبدا، بل إن القوات الإيرانية تضمن أمن المنطقة والجيران".

وتابع روحاني "نحن نريد تعزيز قدراتنا النووية والفضائية والصاروخية والصناعة الوطنية والتقنيات الحديثة المتطورة ولا نريد التوتر والصراع والحرب، ولكن في الوقت نفسه لا نركع أمام القوى المعتدية".

وشدد أن على الولايات المتحدة وأوروبا أن "يعلموا أن قوتنا النووية ليست لإنتاج السلاح النووي وأن أنشطة إيران النووية سلمية تماما".

وخاطب روحاني دول الجوار قائلا "نعلن لجيراننا الأعزاء بصراحة أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية ليست ضدكم أبدا بل هي تحفظكم وسند لكم وللخليج وبحر عمان وأن الجيش الإيراني يدافع عن استقلاله واستقلال دول المنطقة والجيران".

وختم بالقول "لسنا بحاجة إلى أسلحة الدمار الشامل دفاعا عن الوطن ولا نريد الحصول على هذا النوع من السلاح أبدا ولا نراها شرعية، وهذه فتوى القائد الأعلى للثورة الإسلامية".