روبيو يؤكد اطلاق سراح الصحفية كيتلسون: لن نتسامح مع خطف الأميركيين

شفق نيوز- واشنطن

اكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الاربعاء، إطلاق سراح الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون، بعد أيام على اختطافها في بغداد.

وقال روبيو، في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية: "يسرني الإعلان عن إطلاق سراح الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون، التي اختُطفت مؤخراً على يد أعضاء من كتائب حزب الله الإرهابية في بغداد".

وأضاف أن وزارة الخارجية الأميركية تشكر مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الحرب الأميركية، إلى جانب شركائها العراقيين ومجلس القضاء الأعلى العراقي، على مساهمتهم في تأمين إطلاق سراحها.

وأكد أن الإفراج عن كيتلسون "يعكس التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثابت بحماية المواطنين الأميركيين أينما كانوا"، مضيفاً أن "الاحتجاز غير القانوني أو خطف الأميركيين لن يتم التساهل معه".

وأشار روبيو إلى أن السلطات الأميركية تعمل حالياً على تأمين مغادرة الصحفية الأميركية من العراق بشكل آمن.

وكانت كيتلسون، وهي صحفية مستقلة تقيم في روما وتعمل مع عدد من المؤسسات الإعلامية الأميركية والأوروبية، قد اختُطفت في 31 آذار مارس الماضي في بغداد.

وأعلنت كتائب حزب الله في وقت سابق الثلاثاء أنها أفرجت عنها "تقديراً" لمواقف رئيس الوزراء العراقي، مشترطة مغادرتها العراق فوراً، فيما تحدث مسؤولون امنيون لوكالة شفق نيوز، ان السلطات العراقية تسلمت كيتلسون وتعمل على اجراءات خروجها من البلاد.