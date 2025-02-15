روبيو يصل إلى إسرائيل في جولة شرق أوسطية

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل السبت في أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

ومن المقرر أيضا أن يزور روبيو السعودية والإمارات، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وحطت طائرة روبيو في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، ومن المتوقع أن يتوجه إلى القدس قبل إجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين الأحد سيسلط خلالها الضوء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة المدمر بعد حرب بدأت قبل أكثر من 15 شهرا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح خطة بشأن تهجير سكان قطاع غزة الفلسطيني، إلى الدول الجوار لاسيما مصر والأردن، أثارت غضبا دوليا واسعا.

في حين أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده ستمنح الدول العربية فرصة للتوصل إلى خطة بديلة حول غزة، بعد رفضها مقترح ترمب بتهجير سكان القطاع المدمر وسيطرة الولايات المتحدة عليه.

كما أضاف في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الأميركية مساء الخميس أنه "إذا كانت لدى الدول العربية خطة أفضل حول غزة فهذا أمر جيد".