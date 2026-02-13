روبيو يتحدث عن جغرافيا سياسية جديدة: العالم القديم لم يعد موجوداً

شفق نيوز- واشنطن

صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، بأن العالم يعيش جغرافيا سياسية جديدة تستوجب إعادة تقييم لدور الولايات المتحدة في هذه الحقبة الزمنية.

وقال روبيو رداً على سؤال صحفي حول عما سيقوله للأوروبيين في مؤتمر ميونيخ للأمن، غداً السبت: "أعتقد أن هذه لحظة فارقة. العالم يتغير بسرعة كبيرة أمام أعيننا. العالم القديم الذي نشأت فيه لم يعد موجوداً".

وأضاف: "نحن نعيش في حقبة جديدة من الجغرافيا السياسية تتطلب إعادة تقييم لشكلها ودورنا فيها"، واصفاً مؤتمر ميونيخ للأمن بأنه "مهم".

ورجح أن يتطلع المشاركون في المؤتمر "إلى رسالة صريحة من الولايات المتحدة، حول وجهة البلاد ونوع العلاقات، التي ترغب في إقامتها مع حلفائه".

وأكد روبيو: "أجرينا العديد من هذه المحادثات الخاصة مع العديد من حلفائنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة هذه المناقشات"، معرباً عن أمله "أن تدفعنا الاجتماعات التي سنعقدها هناك يوم السبت، في هذا الاتجاه".

وانطلقت فعاليات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن صباح اليوم الجمعة وتستمر إلى يوم الأحد المقبل، بمشاركة 65 زعيماً دولياً حضورهم.