روبيو وزيرا لخارجية أمريكا: هدفنا جعل الولايات المتحدة أقوى

شفق نيوز/ أدى ماركو روبيو، اليمين الدستورية رسميًا كوزير لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أمام نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم الثلاثاء، في واشنطن العاصمة، ما جعله أول مرشح لمجلس وزراء دونالد ترامب يحصل على موافقة الكونغرس.

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تعيين السيناتور السابق عن ولاية فلوريدا، خلال تصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته ليلة الاثنين، بعد ساعات قليلة من أداء ترامب اليمين الدستورية في وقت سابق.

وجاء التصويت الكامل في مجلس الشيوخ عقب تصويت منفصل أجرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والتي صوتت أيضًا بالإجماع لصالح ترشيح روبيو يوم الاثنين، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

وقال روبيو، عقب تأديته اليمين الدستورية: هدفنا جعل الولايات المتحدة اقوى من ذي قبل، ونأمل أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد أنه "لدينا أمل في تحقيق السلام في المنطقة وفرحون لإطلاق سراح الرهائن الثلاث ونأمل أن يعود المزيد"، مبينا أن "حماس هي التي انتهكت وقف إطلاق النار قبل هجمات 7 أكتوبر".