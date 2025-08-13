روبيو: واشنطن تمضي نحو تصنيف "الإخوان" كمنظمة إرهابية

شفق نيوز- واشنطن

كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن وجود مساع من قبل الولايات المتحدة لتصنيف جماعة "الإخوان" كتنظيم إرهابي.

وقال روبيو، في مقابلة تلفزيونية، أن "بلاده في طور تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية"، لافتا إلى أن "ذلك قيد الإعداد".

وأضاف أن "عملية التصنيف طويلة ومعقدة، لكن العمل جارٍ"، مشيراً إلى أنه "من الواضح أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان، لذا يجب تحديد كل فرع منها".

وأوضح قائلا: "نحن نراجع باستمرار الجماعات لتصنيفها على حقيقتها: داعمين للإرهابيين، ربما إرهابيين أنفسهم، أيا كان الأمر. لم نفعل ذلك منذ فترة طويلة، لذا لدينا الكثير لنعوضه".

وأشار إلى أن "العملية تشمل مراجعة دقيقة لكل فرع من فروع الجماعة على حدة، مع توثيق الأدلة لضمان صمود القرار أمام الطعون القضائية"، معتبراً أن "جماعة الإخوان تثير قلقا بالغا".

هذا وقدم السيناتور الأميركي الجمهوري تيد كروز للكونغرس، الشهر الماضي، مشروع قانون لتصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية.