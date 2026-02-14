روبيو: نشهد اليوم احتمال نزاع جديد أكثر من أي وقت آخر في تاريخ البشري

شفق نيوز - ألمانيا

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم السبت، أن العالم يشهد اليوم احتمال نشوب نزاع جديد أكثر من أي وقت آخر في تاريخ البشري.

وقال روبيو في كلمة ألقاها خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن "هناك دولة استثمرت في اسرع تطوير عسكري في تاريخ البشرية، ولم تتردد في استخدام القوة الخشنة لتحقيق مصالحها".

واستطرد بالقول "فتحنا الأبواب أمام موجة هجرة غير مسبوقة من المهاجرين هددت وحدة مجتمعنا ومستقبل شعوبنا"، مضيفا أنه "تحت رئاسة ترمب ستتولى الولايات المتحدة مهام التجديد والإصلاح".

وتابع وزير الخارجية الاميركي، أن "الولايات المتحدة وأوروبا تنتميان معا إلى الحضارة الغربية ومرتبطتان سويا"، مردفا بالقول: نريد من اوروبا ان تكون قوية لأن مصيرنا مشترك.

وشدد ربيو على أنه "لا يمكن ان نسمح لاولئك الذين يعرضون الاستقرار الدولي للخطر ان يحتموا وراء القانون الدولي".