روبيو: راضون عن الأوضاع في سوريا والأمور بالاتجاه الصحيح

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الاثنين، أن الأمور تمضي في الاتجاه الصحيح في سوريا.

وذكرت وكالة "الإخبارية" السورية، أن تصريحات روبيو جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، في أثناء زيارته الرسمية إلى براتيسلافا.

وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طالب بوقف القتال في شمال شرق سوريا حتى يتم الاستطاعة من نقل سجناء تنظيم "داعش" وإعادة دمج القوات الكوردية في القوات الحكومية.

كما أشار روبيو، بحسب الوكالة، إلى أن بلاده "راضية عن مسار التطورات في سوريا، ويجب الحفاظ عليه"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية وجدت نفسها أمام خيارين بشأن الملف السوري، واختارت في النهاية التعاون مع المسؤولين السوريين".

يذكر أن القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أعلنت السبت الماضي، تنفيذها 10 غارات جوية على أكثر من 30 هدفا لتنظيم "داعش" في سوريا، خلال الفترة من 3 إلى 12 شباط/ فبراير الجاري، لمواصلة الضغط العسكري المتواصل على فلوله، بحسب قولها.