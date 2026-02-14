روبيو: ترمب يفضّل اتفاقاً مع إيران ولن نغادر المنطقة

شفق نيوز- واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم السبت، أن الرئيس دونالد ترمب يفضّل التوصل إلى اتفاق مع إيران، فيما أشار إلى أن قواتهم لن تغادر الشرق الأوسط.

ونقلت "بلومبرغ"، عن روبيو قوله إن ترمب يعتقد دائماً أن إنهاء المشكلات عبر التفاهمات والاتفاقات هو الخيار الأفضل، مضيفاً أن الإدارة الأميركية ستمنح فرصة جديدة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحقيق تقدم في هذا الاتجاه.

وأضاف روبيو، أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيعقدون اجتماعات مرتقبة قريباً لبحث إمكانية إحراز تقدم مع إيران، في إطار المساعي الدبلوماسية الجارية.

وأشار إلى أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً للولايات المتحدة وأوروبا وللأمن العالمي والمنطقة بأسرها.

وتابع روبيو، قائلاً إن القوات الأميركية ستبقى منتشرة في المنطقة، موضحاً أن إيران أظهرت استعداداً وقدرة على استهداف الوجود الأميركي هناك، ما يفرض استمرار حالة الردع والحضور العسكري.

يذكر أن وكالة رويترز قد أفادت، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن جنيف ستستضيف يوم الثلاثاء القادم، جولة المفاوضات الثانية بين وفدي الولايات المتحدة وإيران.

وتأتي هذه المحادثات في ظل ضغوط يمارسها الرئيس دونالد ترمب على الحكومة الإيرانية عقب حملتها ضد المتظاهرين، إلى جانب تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.