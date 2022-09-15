أرمينيا تعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع أذربيجان

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الأرمينية، يوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مع أذربيجان لوقف إطلاق النار، بعد يومين من اشتباكات حدودية سقط فيها أكثر من 100 قتيل.

وذكرت وكالة "رويترز" أن أرمينيا أعلنت الاتفاق مع أذربيجان على الهدنة، فيما لم ترد أنباء من أذربيجان عن وقف إطلاق النار مع أرمينيا.

واتهمت أرمينيا أذربيجان، أمس الأربعاء، بالسيطرة على 10 كلم من أراضيها خلال المعارك الأخيرة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، عرضت أذربيجان إعادة جثث 100 جندي أرميني قالت إنهم قتلوا في الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين البلدين.

وقالت لجنة أسرى الحرب الأذربيجانية في بيان إن "أذربيجان تدعو إلى وقف إطلاق النار وهي مستعدة لتسليم جثث 100 جندي أرميني من جانب واحد إلى أرمينيا"، نقلا عن وكالة فرانس برس.

ومن جانبه، أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الأربعاء، مقتل 105 من الجنود في معارك اليومين الماضيين مع أذربيجان.

هذا وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الأذربيجانية والأرمينية صباح الأربعاء، وذلك غداة مقتل العشرات في أعنف قتال بين الجارتين منذ عام 2020.

وحملت كل دولة الأخرى مسؤولية تجدد القتال الذي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدعوة للهدوء.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن أذربيجان استخدمت المدفعية وقذائف المورتر والأسلحة الصغيرة في هجومها صباح الأربعاء.

وأضافت "الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ما يزال متوترا"، مؤكدة من جديد على موقف أرمينيا من أن أذربيجان هي من اعتدت على أرضها ذات السيادة.

واندلعت الاشتباكات، ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، وأدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما بعضا ببدء التصعيد.