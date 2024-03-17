أرملة نافالني تدلي بصوتها في الانتخابات الروسية وتنظم تظاهرة ضد بوتين

شفق نيوز/ حضرت يوليا نافالنايا أرملة المعارض أليكسي نافالني اليوم الأحد، إلى السفارة الروسية في برلين للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية في بلادها.

وكانت نافالنايا قد دعت أنصاره إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في الوقت ذاته ظهر الأحد، ومنح أصواتهم لأي مرشّح بخلاف فلاديمير بوتين.

نافالنايا التي تعهدت من منفاها مواصلة معركة زوجها الراحل، وقفت في طابور أمام السفارة، ووافقت على التقاط "صور سيلفي" مع المتعاطفين، فيما نُظمت على مسافة قريبة تظاهرة تنديداً بإعادة انتخاب متوقعة لبوتين لولاية إضافية.

هذا، ويدلي الناخبون الروس الأحد بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من انتخابات من المتوقع أن تؤدي لتجديد ولاية الرئيس فلاديمير بوتين الذي يقود البلاد منذ 24 عاماً.

في سياق متصل، ذكرت منظمة غير حكومية الأحد أن 74 شخصاً على الأقل اعتقلوا في روسيا لقيامهم بأعمال احتجاجية مختلفة خلال الانتخابات الرئاسية.

وقالت منظمة "أو في دي انفو" (OVD-Info) إن الاعتقالات جرت بشكل رئيسي في كازان بوسط روسيا، وفي العاصمة موسكو. وأشارت إلى أن هذا الرقم قد يرتفع مع تسلمها أسماء جديدة.