"رقم قياسي جديد".. 48 مليون نازح في العالم بسبب الحروب

شفق نيوز/ أعلنت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالنازحين سيسيليا هيمينس داماري، يوم الخميس، أن عدد النازحين بسبب النزاعات المسلحة في العالم يبلغ 48 مليون شخص، مشيرة إلى أنه رقم قياسي جديد.

وقالت في خطاب ألقته في جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن عدد الناس المضطرين لمغادرة منازلهم بسبب النزاعات المسلحة والعنف، بلغ في العالم 48 مليون شخص، وهذا هو أكبر مؤشر تم تسجيله".

وأضافت "في ظروف الطابع المعقد للنزاعات المسلحة والعنف الشامل يزداد صعوبة ضمان مراعاة أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".

وحذرت أن حالات الصراع والعنف في العالم يمكن أن تتفاقم بسبب الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى نزوح السكان وكذلك بسبب الوباء ابتداء من عام 2020.