رقص واستقبال حافل لترمب في ماليزيا

شفق نيوز- كوالالمبور

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، إلى كوالالمبور حيث استقبله في المطار رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم والسفير الأمريكي إدغار كاغان.

وشهدت مراسم الاستقبال لحظة احتفالية لافتة، إذ انضم ترمب إلى راقصين محليين يؤدون رقصة شعبية ترحيبية، وظهر مبتسماً وهو يشاركهم لحظات من الفرح، ما أثار إعجاب الحاضرين وسط أجواء ودّية و حماسية.

كما كان في استقباله وفد من المسؤولين الماليزيين، إلى جانب القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة الولايات المتحدة لدى الآسيان، جوي ساكوراي.

ورُفرِفت الأعلام الأميركية، وعُزفت موسيقى تقليدية ماليزية ترحيبا به، قبل أن يتبادل ترمب حديثا قصيرا مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" أن "لحظة مشاركة ترمب في الرقصة نالت تصفيقا حارا من أكثر من 2500 صحفي تجمعوا في مركز الإعلام المخصص لتغطية القمة".

من جهة أخرى، كان ترمب قد أعلن سابقا أن توقيع إعلان لتسوية النزاع بين تايلاند وكمبوديا سيتم بحضوره فور وصوله إلى ماليزيا، كما من المقرر أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم حول قضايا ذات اهتمام مشترك.