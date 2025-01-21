أرقام مرعبة للخسائر في قطاع غزة

شفق نيوز/ بلغت قيمة الخسائر التي نجمت عن الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة 38 مليار دولار، بحسب الإحصائيات الفلسطينية المحدثة التي صدرت يوم الثلاثاء.

وأظهرت الإحصائيات تدمير 88% من القطاع نتيجة الحرب التي استمرت 470 يوما.

وفي حين وصل عدد القتلى والمفقودين إلى 61182، بالإضافة إلى 110 آلاف جريح، أفادت الأرقام بوصول عدد المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال الحرب 9269 مجزرة.

وأشارت إلى أنه "تمت إبادة 2092 عائلة ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وبلغ عدد أفراد هذه العائلات 5967 فردا".

وأظهرت الإحصائيات أن 4889 عائلة فلسطينية أبادتها إسرائيل ولم يتبقَّ منها إلا فرد واحد فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 8980 فردا.

وبلغ عدد النساء اللاتي قتلهن الجيش الإسرائيلي 12316 امرأة خلال الحرب و1155 من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين.

ووصل عدد المقابر الجماعية التي أقامها الجيش الإسرائيلي 7 مقابر في المستشفيات، تم دفن 520 جثة منها خلال فترة الحرب .

وأشارت الأرقام إلى أن 4500 شخص تعرضوا لحالات بتر في الأطراف، 18% منهم أطفال، بينما يحتاج 15 ألف جريح إلى عملية تأهيل طويلة الأمد.

وقالت الإحصائية إن 38,495 طفلاً يعيشون من دون والديهم أو من دون أحدهما، في حين فقدت 13,901 امرأة زوجها خلال الحرب.

ولفتت إلى أن 3,500 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، إضافة إلى 6 آلاف معتقل من أبناء القطاع.