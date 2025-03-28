أرقام صادمة.. 4.5 مليون طفل في بريطانيا تحت خط الفقر

شفق نيوز/ أظهرت الإحصائيات الرسمية في المملكة المتحدة، أن عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر بلغ 4.5 مليون، وهو رقم قياسي، في وقت تشهد فيه البلاد زيادة كبيرة في فقر الغذاء.

وبحسب ما ذكرته بيانات نقلتها وسائل إعلام بريطانية، فإن "هناك زيادة قدرها 100 ألف طفل تحت خط الفقر في العام الذي انتهى في نيسان/ أبريل 2024، ليكون هذا العام هو الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه فقر الأطفال".

كما أظهرت الإحصائيات "تزايداً في عدد الأطفال الذين يعتمدون على بنوك الطعام، حيث انضم 300 ألف طفل إلى هذا العدد في الأشهر الأخيرة، مما يعكس تدهوراً في الأمن الغذائي".

وتشير الأرقام إلى أن "نحو 28% من الأطفال في المملكة المتحدة يعانون من الحرمان المادي، مما يعني أنهم لا يستطيعون توفير الأساسيات مثل الطعام والملابس والألعاب".

تقرير من مؤسسة "ريزوليوشن" أشار إلى أن "مستويات المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض ستستمر في التدهور حتى نهاية العقد؛ بسبب النمو الاقتصادي الضعيف وقرارات خفض الإعانات، مع توقع خسارة سنوية تقدر بـ500 جنيه إسترليني للأسر الأشد فقراً بحلول العام 2030".

وحذر النشطاء من أن "الفقر سيستمر في الارتفاع ما لم تتخذ حكومة حزب العمال إجراءات حاسمة، مثل إلغاء الحد الأقصى لإعانة الطفل، ومن المنتظر أن تكشف الحكومة عن إستراتيجيتها لمكافحة فقر الأطفال في يونيو المقبل".

وفي اسكتلندا، أظهرت البيانات أن 23% من الأطفال يعيشون في فقر، مقارنة بـ31% في إنجلترا وويلز، ورغم ذلك، أشاد الخبراء بتقدم اسكتلندا في خفض معدلات الفقر، مؤكدين أن الوضع كان سيكون أسوأ بدون برنامج مكافحة فقر الأطفال الذي تطبقه حكومة هوليرود.

وجاءت هذه الأرقام والتصريحات في وقت حساس، حيث تعرضت الحكومة لانتقادات من داخل حزبها بسبب تأثير سياسة التقشف على الفئات الضعيفة، بما في ذلك 50 ألف طفل و200 ألف بالغ معاق الذين سيعيشون في ظروف قاسية نتيجة لهذه الإجراءات.