أرقام صادمة.. الكشف عن قيمة فاتورة كهرباء الحرم المكي الشهرية

شفق نيوز/ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية في الحرم المكي وما تستهلكه المرافق بشكل عام خلال شهر واحد، الأمر الذي أثار صدمة وتفاعلا.

وبحسب تقرير نشرته قناة الإخبارية السعودية، فأن "قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للحرم المكي تبلغ 15 مليون ريال (نحو 4 ملايين دولار)".

وذكر التقرير، أن "الحرم ومرافقه يستهلك نحو 100 ميغا فولت أمبير يوميا موزعة على نظام صوتي يضم 8 آلاف سماعة ويعد من الأكبر عالميا ، وأكثر من 8 آلاف كاميرا مراقبة، اضافة الى أكثر من 120 ألف وحدة إنارة ، ومنظومة تبريد بطاقة 155 ألف طن".

واشار الى "نحو 883 وحدة تكييف لتوفير بيئة مريحة، ونحو 4323 مروحة تهوية ورذاذ لتلطيف الأجواء ، فضلا عن 519 سلما كهربائيا، و100 شاشة تفاعلية مشغله بـ16 لغة مختلفة في المسجد الحرام".