"رفيق سليماني".. مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي بريف دمشق

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، بمقتل قيادي ميداني من قوات الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية في سوريا.

وقالت رويترز، في خبر تابعته شفق نيوز، إن "القائد الميداني في الحرس الثوري الإيراني سيد رضي، قتل اليوم في الغارة الإسرائيلية على منطقة عقربا في ريف دمشق".

من جانبها أكدت وكالة تسنيم الإيرانية مقتل السيد راضي الموسوي، قائلة إنه "خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق استشهد السيد رضي موسوي أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".

وببيّنت أن "السيد راضي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا وأحد رفاق الجنرال الحاج قاسم سليماني"، في حين ولم ترد أنباء عن عدد القتلى والجرحى المحتملين في هذا القصف الجوي.