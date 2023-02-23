"رفوف فارغة".. بريطانيا "تقنن" بيع الخضار للمستهلكين ومعارضون يعدونها قضية سياسية

شفق نيوز / فرضت العديد من سلاسل المتاجر البريطانية، اليوم الخميس، قيوداً على كمية بعض الفواكه والخضروات الطازجة التي يمكن للعملاء شراؤها وسط نقص يعزى إلى سوء الأحوال الجوية في إسبانيا والمغرب، فيما عدها معارضون قضية سياسية وربطوها بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة تيسكو، أكبر سلسلة بقالة في المملكة المتحدة، إنها ستحدد مؤقتا لكل عميل شراء ثلاثة عناصر لكل من الطماطم والفلفل والخيار، تتبع تيسكو تحركات مماثلة من قبل السلسلتين المنافستين ألدي، وموريسونز، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأصبحت الرفوف الفارغة قضية سياسية، حيث ألقى معارضو قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي باللوم على البريكست في نقص الفاكهة والخضروات.

لكن محللين متخصصين في هذا المجال قالوا إن السبب الرئيسي هو الأحوال الجوية السيئة التي تضر بالمحاصيل في إسبانيا والمغرب، وهما اثنان من الموردين الرئيسيين للمملكة المتحدة للأغذية الطازجة في الشتاء.

وتعرضت إسبانيا لطقس بارد بشكل غير عادي، كما ضربت المغرب أيضا درجات حرارة باردة جدا في يناير، إضافة إلى إلغاء رحلات العبارات بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الشهر الماضي. وهذا يعني شحن منتجات أقل إلى بريطانيا.

وأيرلندا لديها أيضا نقص في بعض الخضروات الطازجة، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن، مثل بريطانيا، هي جزيرة تسودها الأجواء الباردة، وتعتمد على الواردات الموسمية.

وقال أندرو أوبي، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني، الذي يمثل متاجر المملكة المتحدة، إن "الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال أفريقيا عطلت حصاد بعض الفواكه والخضروات بما في ذلك الطماطم والفلفل".

وأضاف أوبي أنه من المتوقع أن يستمر هذا التعطل لـ"بضعة أسابيع".

وذكر أن "المتاجر بارعة في إدارة مشكلات سلسلة التوريد وتعمل مع المزارعين لضمان حصول العملاء على مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة"، حسب أسوشيتد برس.

وأشار متحدث باسم "اسدا" إحدى مجموعات المتاجر الكبرى في بريطانيا، إلى "تحديات من المصدر في الحصول على بعض المنتجات" التي تزرع في المنطقة، وفق فرانس برس.

وأضاف "فرضنا حدا موقتا بثلاث حبات من كل منتج لعدد صغير جدا من الفاكهة والخضار حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها". ويشمل هذا الإجراء الطماطم والفليفلة والخيار والخس وأكياس السلطة والبروكولي والقرنبيط والتوت.

من جهتها قالت سلسلة متاجر موريسونز إنها ستسمح لكل عميل بشراء حبتين فقط من من الطماطم والخيار والخس والفليفلة اعتبارا من الأربعاء، حسب فرانس برس.