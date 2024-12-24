رفع الحجب عن "واتساب" و"غوغل بلاي" في إيران

شفق نيوز/ قررت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك WhatsApp وGoogle Play.

وقالت وكالة "مهر" للأنباء، إن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني عقد اجتماعه الثالث برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية بالإضافة إلى الأعضاء القانونيين والحقيقيين للمجلس.

وفي هذا الاجتماع أثيرت مسألة مراجعة سياسات الحجب، وبعد المناقشة والمراجعة، صوت الأعضاء بالإجماع، مع التأكيد على أهمية سيادة القانون في الفضاء السيبراني، لصالح إزالة القيود المفروضة على الوصول إلى بعض المنصات الأجنبية المستخدمة على نطاق واسع، بما في ذلك WhatsApp وGoogle Play، كما جرى التأكيد على دعم المنصات المحلية.