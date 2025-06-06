رفض أمم وأوروبي لعقوبات ترامب على قضاة المحكمة الجنائية الدولية

شفق نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، رفضهما لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية "فهي حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكتب كوستا على منصة "إكس", أن الجنائية الدولية "لا تواجه الدول، بل تواجه الإفلات من العقاب. علينا أن نحمي استقلاليتها ومصداقيتها. حكم القانون يجب أن يسود على حكم القوة".

بدورها، دعت الأمم المتحدة واشنطن، إلى رفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي هذه التعليقات، بعد يوم من فرض إدارة ترامب عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقرار سابق بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.

وكانت المحكمة، خلصت إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة.