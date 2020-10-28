رفض دفاع وزارة العدل عن ترامب في قضية "اغتصاب وتشهير"

رفض قاض فيدرالي أمريكي، محاولة وزارة العدل التدخل في دعوى تشهير رفعتها كاتبة صحفية تدعى إي جين كارول ضد الرئيس دونالد ترامب، وزعمت أنه اغتصبها في تسعينيات القرن الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "وزارة العدل سعت إلى أن تمثل ترامب كمدعى عليه في الدعوى المرفوعة من قبل جين كارول، على اعتبار أن الاتهام بالتشهير حدث خلال وجوده في السلطة".

وكتب قاضي المحكمة الجزئية لويس كابلان في قراره أن "محاولات الرئيس الأمريكي لجعل وزارة العدل تمثله في المحكمة تفتقر إلى الصفة القانونية".

وكان من المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنهاء إجراءات التقاضي، إذ لا يمكن مقاضاة الحكومة الفيدرالية بتهمة التشهير.

واتهمت جين كارول ترامب، في كتاب لها، بأنه اغتصبها في غرفة قياس ملابس بمتجر شهير في مانهاتن بولاية نيويورك في تسعينيات القرن الماضي، وتقاضيه الآن بتهمة التشهير.

وكان ترامب قد نفى الاتهامات باغتصابها قائلا للصحفيين "إنها ليست من نوعي المفضل"، مدعيا أن جين كارول "تكذب من أجل زيادة مبيعات كتابها".

ويسمح حكم المحكمة باستمرار إجراءات التقاضي ويمهد الطريق أمام جهود محامي جين كارول للحصول على عينة من الحمض النووي DNA لترامب وأخذ إفادته تحت القسم.