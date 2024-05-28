"رغم ملفات الفساد".. الشورى الإيراني يعيد انتخاب "قاليباف" رئيسا له

شفق نيوز/ أعيد انتخاب محمد باقر قاليباف، رئيساً لمجلس الشورى الإيراني لمدة عام بتصويت النواب للدورة الثانية عشرة للمجلس.

وبحسب وكالة "إرنا"، عيّن قاليباف رئيساً لمجلس الشوری الإيراني بدورته الثانیة عشرة بعد حصوله على 198 صوتا.

قاليباف من مواليد مشهد، ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة "تربيت مدرس" في العاصمة طهران.

ترشح في انتخابات إيران الرئاسية 2013 لكنه خسر أمام الرئيس السابق حسن روحاني، كما كان مرشحاً في انتخابات الرئاسة عام 2005.

يذكر أن رئيس البرلمان والهيئة الرئاسية يتولون مناصبهم لعام واحد، على أن يحق للرئيس وأعضاء الرئاسة أن يترشحون في كل عام ويبقون في مناصبهم لعدة سنوات بعد انتخاب الأعضاء لهم.

وتم تداول اسم قاليباف بكثرة خلال الفترة الماضية كخلف للرئيس إبراهيم رئيسي بعد مصرعه في حادثة تحطم الطائرة.

يواجه قاليباف انتقادات بسبب ملفات فساد كبيرة، ما يجعل فرصه في الحصول على دعم واسع من المحافظين الجدد صعبة.