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رغم مرور عام على شفائهم.. آلاف البريطانيين يعانون من أعراض كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-06T16:03:44+0000
رغم مرور عام على شفائهم.. آلاف البريطانيين يعانون من أعراض كورونا

شفق نيوز / كشف تقرير رسمي بريطاني، يوم الأحد، عن وجود نحو 375 ألف مواطن ما يزالون يعانون من أعراض فيروس "كورونا" رغم مرور عام على تعافيهم من المرض ذاته.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن "مليون شخص على الأقل قالوا إنهم عانوا من أعراض مثل التعب أو آلام العضلات أو ضيق التنفس لمدة شهر على الأقل بعد الإصابة بالفيروس، فيما استمرت الأعراض لفترة أطول بالنسبة للكثيرين".

وجاءت هذه النتائج وفق مسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني، الذي أشار إلى أن "النساء في منتصف العمر أو سكان المناطق الفقيرة أو أولئك الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية هم الأكثر عرضة للمعاناة من هذه الحالة".

ويأتي الشعور بالإرهاق كأكثر الأعراض المبلغ عنها شيوعًا، يليه ضيق في التنفس وآلام في العضلات وصعوبة في التركيز.

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