رغم مرضه.. وزير الدفاع الامريكي شارك في الضربة الموجهة للحوثيين

شفق نيوز/ قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن كان مشاركاً بشكل كامل وتابع جميع التطورات والقرارات المتخذة بشأن الضربات الجوية ضد الحوثيين.

وكشف كيربي أن أميركا تجري تقييما لأثر الضربات الجوية الأميركية البريطانية على جماعة الحوثي باليمن التي استهدفت قدرة الميليشيا على تخزين وإطلاق وتوجيه الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض في مقابلة تلفزيونية "ما زلنا نجري تقييماً للتأثيرات الفعلية على كل هذه الأهداف. هذا العمل مستمر. لذلك أعتقد أنه ستكون لدينا فكرة أفضل عن الضرر الذي حدث هنا في الساعات المقبلة".

كما أعلن أن الإدارة تدرس احتمال إعادة إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد اتخذ قرار استبعاد الحوثيين من القائمة المذكورة في فبراير 2021.

وقال كيربي لشبكة "سي. إن. إن": "نحن نراجعه الآن، ولم نقرر بعد ما إذا كنا سنلغيه أم لا، ونغيره مرة أخرى، لكن يمكنني القول إننا ندرسه بجدية".

كما أكد أن واشنطن "لا تسعى إلى نزاع مع إيران" رغم الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن. وقال عبر شبكة "إم إس إن بي سي"، "نحن لا نسعى إلى نزاع مع إيران. لا نسعى إلى تصعيد ولا يوجد سبب لحدوث تصعيد يتجاوز ما حدث في الأيام الأخيرة".

من جهته، أعلن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة تعتقد أنها حققت نتيجة جيدة بتوجيه ضربات لمواقع الحوثيين في اليمن.