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رغم فوز بايدن .. ترامب لن يستسلم

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-16T04:47:20+0000
رغم فوز بايدن .. ترامب لن يستسلم

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مستمر في الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد المجمع الانتخابي قبل أيام أن منافسه الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بانتخابات نوفمبر وبالتالي صار الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

وقالت ماكناني: "لا يزال ترامب منخرطا في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية".

وتابعت: "تصويت الهيئة الانتخابية خطوة واحدة فقط ضمن العملية الدستورية. وحملة الرئيس الأميركي تواصل عملها بهذا الخصوص".

وأعلن، الاثنين، فوز ترامب بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

والثلاثاء بادر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى تهنئة بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ومنذ إجراء الانتخابات لم يتوقف ترامب، عن التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد وصفها، مؤخرا، بأنها الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك عشية اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إنها الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ البلاد".

وكان الرئيس الأميركي قد أكد خلال عطلة عيد الشكر، أواخر نوفمبر، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض، إذا أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب: "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك"، لكنه أضاف "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، وشدد على أنه "سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".

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