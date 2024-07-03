رغم إخفاق المناظرة مع ترامب.. بايدن مصرّ على إكمال حملته الانتخابية الرئاسية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن مستمر بحملته الانتخابية الرئاسية لولاية ثانية في البيت الأبيض، على الرغم من الشكوك التي أثيرت حوله نجاح أمام المرجح الجمهوري "العنيد" دونالد ترامب، بعد "المناظرة الفاشلة".

ووفقاً للوكالة الفرنسية فإنه بعد نحو أسبوع، ما يزال الرئيس الأميركي بعيداً من محو الانطباع المحبط الذي تركته لمدة 90 دقيقة من التلعثم خلالها في بعض الأحيان أو حملق في الفراغ، كما فقد تسلسل أفكاره في أحيان أخرى.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحد المقربين من بايدن من دون أن يذكر اسمه، قوله إنه "يعلم أنه إذا واجه حدثين آخرين من هذا النوع، فستكون الأمور مختلفة تماماً".

وأشار إلى أن بايدن يتساءل في المجالس الخاصة عن مستقبل ترشحه.

غير أن المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، رد على الفور على ما جاء في الصحيفة، وقال عبر منصة "إكس"، إن "هذا غير صحيح تماماً. لو أعطتنا صحيفة (نيويورك تايمز) أكثر من سبع دقائق للتعليق لكنا أخبرناها".

ويأتي ذلك بعدما تساءل عدد من الديموقراطيين، بمن فيهم شخصيات بارزة في الحزب مثل نانسي بيلوسي، بشأن صحة بايدن العقلية فيما برزت مطالبات بانسحابه حتى لو كانت هذه الدعوات لا تزال حتى الآن مقتصرة على برلمانيين قلائل وغير معروفين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، لدى سؤالها عن احتمال انسحاب المرشح الديموقراطي "أبداً أبداً".

وأكدت أنه "ماضٍ قدماً" في حملته الانتخابية، مضيفة "يركز الرئيس على كيفية مواصلة هذا العمل. وكل أمر آخر نسمعه أو يُقال، كاذب تماماً".

ومن المقرر أن ينعقد لقاء الحكام مع الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاماً عند الساعة 22,30 بتوقيت غرينتش في البيت الأبيض. ويوجد في الولايات المتحدة نحو 20 حاكم ولاية ديموقراطيين، غير أنه لم يتم الإعلان عن القائمة المحددة للمشاركين في الاجتماع.

وقال جي بي بريتسكر الحاكم الديموقراطي لولاية إيلينوي على شبكة "سي إن إن" مساء أمس الثلاثاء، "سنُجري نقاشا صحيا مع الرئيس".

وأضاف "في الوقت الحالي، جو بايدن هو مرشحنا، أنا أؤيد ترشحه بنسبة 100% ما لم يتخذ قراراً آخر، وفي هذه الحالة سنناقش جميعاً أفضل مسار نتبعه".

ويعتبر حاكم إيلينوي وحكام كاليفورنيا غافين نيوسوم وميشيغان غريتشن ويتمر وبنسلفانيا جوش شابيرو، مرشحين محتملين في المستقبل للرئاسة.

ولكن لم يشكك أحد علناً حتى الآن في ترشح جو بايدن الذي حقق فوزاً في الانتخابات التمهيدية.

وفي استطلاع للآراء أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بعد المناظرة، أعرب 74% من الناخبين المستطلعين عن مخاوفهم بشأن عمر المرشح الديموقراطي، فيما توسعت فجوة التأييد بين ترامب وبايدن في السباق إلى البيت الأبيض لصالح المرشح الجمهوري.

وفي إطار حملته الانتخابية، يتوجه بايدن في الأيام المقبلة إلى ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا اللتين تعدان "ولايتين متأرجحتين" حاسمتين في السباق إلى البيت الأبيض.

وبث فريق حملته، اليوم الأربعاء، فيديو جديداً بعدما أقرت المحكمة العليا، أمس الأول الإثنين، تمديد الحصانة الرئاسية لترامب، في ما يشكّل انتصاراً له خصوصا في مواجهة الاتهامات الجنائية التي وُجهت إليه.

ويعتزم بايدن إجراء مقابلة مع قناة "إيه بي سي"، الجمعة، وعقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل، بهدف إظهار قدرته على التحدث بطلاقة.

أما في ما يتعلق بالأداء الضعيف، الخميس الماضي، فقد كانت "ليلة سيئة" بالنسبة لمرشح كان يعاني من أكثر من "نزلة برد"، وفقاً لمناصري جو بايدن.

غير أن الأخير قدم، أمس الثلاثاء، توضيحاً آخر. وقال للمانحين إنه "لم يكن من الذكاء السفر حول العالم عدة مرات" قبل وقت قصير من المناظرة، مضيفاً أن هذا الأمر دفعه إلى "النوم تقريباً على المنصة".

وزار جو بايدن فرنسا وإيطاليا في حزيران/ يونيو الماضي، ثم عاد إلى الولايات المتحدة في 15 حزيران/ يونيو الماضي، قبل 12 يوماً من المبارزة التلفزيونية ضد دونالد ترامب والتي أمضى ستة أيام في التحضير لها من دون جدول أعمال رسمي أو ظهور علني خلال هذه الفترة.