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رغم خسارة الانتخابات.. ابنة "سيد" احتلال العراق تتوعد ترامب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-17T06:48:14+0000
رغم خسارة الانتخابات.. ابنة "سيد" احتلال العراق تتوعد ترامب

رغم خسارة الانتخابات.. ابنة مهندس احتلال العراق تتوعد ترامب

شفق نيوز / خسرت النائبة عن الحزب الجمهوري الأمريكي، ليز تشيني، يوم الأربعاء، السباق لنيل ترشيح حزبها عن ولايتها، لصالح مرشحة يدعمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أنها تعهدت بـ"فعل كل ما يلزم" لضمان عدم وصول الأخير إلى البيت الأبيض مجدداً.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الابنة الكبرى لنائب الرئيس الأسبق، ديك تشيني (المهندس والمخطط لاحتلال العراق عام 2003)، خسرت في الانتخابات الداخلية في الحزب الجمهوري بولاية وايومينغ، لصالح منافستها هارييت هاغمان، التي أعلن ترامب دعمه لترشحها.

والانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري خطوة أساسية للفوز ببطاقة ترشيح الحزب في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمركي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحضر تشيني الأب (81 عاما) الانتخابات التمهيدية في وايومينغ لدعم ابنته ليز (56 عاما) "الأكثر انتقاداً لترامب داخل الحزب الجمهوري"، والتي كانت واحدة من بين 10 جمهوريين، صوتوا لصالح محاكمته إثر أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

ورغم الهزيمة، تعهّدت النائبة الجمهورية بـ"فعل كلّ ما يلزم" لكي لا يُنتخب قطب العقارات (دونالد ترامب) رئيسا مجدداً للولايات المتحدة، مردفة بالقول: "قد قلت منذ السادس من يناير إنني سأفعل كل ما يلزم لضمان أن لا يقترب ترامب مجدداً من المكتب البيضاوي(البيت الأبيض)، وأنا أعني ذلك".

يشار إلى ليز تشيني نجحت في الحفاظ على مقعدها في البرلمان الأميركي لـ3 دورات متتالية.

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