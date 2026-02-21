رغم حكم المحكمة العليا.. رسوم ترمب تدخل حيز التنفيذ في 24 شباط

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستدخل حيّز التنفيذ يوم 24 شباط/ فبراير ولمدة 150 يومًا.

وقال البيت الأبيض في بيان له: "يفرض المرسوم، لفترة 150 يومًا، رسومًا جمركية استيرادية بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، وستدخل الرسوم الجمركية المؤقتة حيّز التنفيذ يوم 24 شباط/ فبراير عند الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق، توقيعه أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية تجارية بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول.

وقضت المحكمة العليا الأميركية، أمس الجمعة، بأغلبية 6 مقابل 3 بأن الرئيس دونالد ترمب غير مخوّل بفرض رسوم جمركية عالمية بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (آي إي بي إيه).

ووصف ترمب الحكم بأنه "مخيب للآمال بشدة"، واتهم المحكمة بالخضوع لـ"مصالح أجنبية"، مؤكدًا أن "جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بالأمن القومي تظل سارية المفعول".