رغم حظر التجمعات.. أنصار العمال الكردستاني يتظاهرون في القامشلي

شفق نيوز/ نظم أنصار حزب العمال الكردستاني في شمال وشرق سوريا، يوم الأحد، مسيرة راجلة انطلقت من مدينة القامشلي إلى ديرك، تنديداً بالهجمات التركية على مواقع العماليين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المسيرة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية، واتحاد المرأة الشابة، تأتي في وقت فرضت فيه الإدارة الذاتية حظر تجوال جزئي ومنعت التجمعات في إطار مواجهة انتشار كورونا بمناطقها.

ورفع المشاركون في المسيرة إعلام وصور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ورددوا شعارات تحيي قوات "الكريلا"، وتندد بالهجمات التركية على مواقع مقاتلي حزب العمال.

وأقرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مطلع الشهر الجاري، تمديد الإغلاق الجزئي في مناطقها للحد من تفشي فيروس كورونا, يبدأ من الساعة السابعة مساء ولغاية السابعة صباحاً لمدة عشرة أيام اعتباراً من 8 أيار الجاري.

وبحسب القرار يمنع إقامة التجمعات (الأفراح، ومجالس العزاء، والاجتماعات، والصلاة في دور العبادة، والتجمعات الأخرى كافة) طيلة فترة الإغلاق، بينما يقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية.

ومنذ مطلع نيسان الماضي, فرضت الإدارة الذاتية إغلاقاً كلياً وجزئياً لفترات متتالية, واستمر الإغلاق الجزئي لعشرة أيام أخرى بما فيها أيام عيد الفطر.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في وقت سابق اليوم الأحد، تسجيل ثلاث وفيات و٨٧ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا.

ووفق إحصائية هيئة الصحة بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال شرقي سوريا 16 ألفاً و998 إصابة، بينها 697 حالة وفاة، و1746 حالة شفاء.