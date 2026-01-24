رغم انسحاب الولايات المتحدة.. كاليفورنيا تتمسك بمنظمة الصحة العالمية

شفق نيوز- واشنطن

كشف حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، يوم السبت، عن انضمام ولايته إلى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة العالمية لتفشي الأمراض التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وذكر مكتب الحاكم نيوسوم في بيان: "بينما تنسحب إدارة الرئيس ترمب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، تتقدم كاليفورنيا بقيادة الحاكم غافن نيوسوم لتصبح أول ولاية أميركية تنضم إلى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة العالمية التابعة للمنظمة، مما يعزز الاستعداد للصحة العامة وتنسيق الاستجابة السريعة للتهديدات الصحية".

ووصف نيوسوم، قرار الانسحاب الفيدرالي بأنه "متهور"، محذراً من أنه "سيضر بسكان كاليفورنيا وجميع الأميركيين".

كما أشار إلى أن الولاية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الفوضى التي سيخلفها هذا القرار، وستواصل بناء شراكات دولية للحفاظ على ريادتها في مجال الاستعداد للأزمات الصحية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب في وقت سابق من هذا الشهر، عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من عشرات المنظمات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، مؤكداً أن المنظمة الدولية ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها وتنفيذ مهامها دون تردد.

هذا وأنهت الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، انسحابها من منظمة الصحة العالمية، بعد عام واحد من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء التزام أميركا الذي دام 78 عاماً.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تدين الولايات المتحدة بأكثر من 130 مليون دولار للوكالة الصحية العالمية، بينما يقر المسؤولون في إدارة ترمب بأنهم لم ينتهوا بعد من تسوية بعض القضايا، مثل فقدان الوصول إلى البيانات من الدول الأخرى التي يمكن أن تمنح الولايات المتحدة تحذيرا مبكرا من أي جائحة جديدة.