رغم الأزمة العالمية.. اليابان ترفض خفض استهلاك الطاقة

شفق نيوز- طوكيو

عارضت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، يوم الاثنين، دعوات اليابانيين لخفض استهلاك الطاقة بسبب أزمة النفط بعد إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أهمية استمرار النشاط الاقتصادي في البلاد.

وجاءت تصريحاتها خلال جلسة برلمانية، في ظل إغلاق مضيق هرمز فعليا جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران التي اندلعت في 28 شباط/فبراير الماضي.

وردا على سؤال من نائب معارض حول إجراءات اقتصادية طارئة، قالت تاكايشي: "لا أعتقد أنه يجب وقف الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية في هذه المرحلة".

وأضافت أن "حكومتها تعمل على تأمين إمدادات نفطية من مصادر بديلة".

في المقابل، حثت كوريا الجنوبية مواطنيها على ترشيد الطاقة، بينما شجعت ماليزيا العمل من المنزل لتقليل الاستهلاك.

وأكدت تاكايشي: "عدم الحاجة حاليا لميزانية تكميلية، بعد إقرار البرلمان ميزانية 2026 القياسية بقيمة 112.31 تريليون ين (حوالي 768 مليار دولار) في نيسان/ أبريل الجاري، مع إمكانية اللجوء إلى الأموال الاحتياطية إذا تطلب الوضع في الشرق الأوسط ذلك".

وتعتمد اليابان بشكل كبير على الشرق الأوسط في وارداتها من النفط الخام.