رغم الهدنة.. انفجارات تهز الهند

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، يوم السبت، بسماع دويّ انفجارات، في مدينة جامو الهندية في إقليم كشمير، بينما شُوهدت مقذوفات في السماء، رغم إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

وبحسب "رويترز"، استهدفت طائرات مسيّرة جامو في كشمير الهندية.

وقال رئيس وزراء جامو وكشمير عمر عبد الله، إن "أصوات دوي انفجارات سُمعت في أنحاء سريناجار".

إلى ذلك، اتهم مسؤول هندي في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، باكستان، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، بوقت سابق من يوم السبت، أنها وافقت مع الهند على وقف فوري لإطلاق النار، بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين.