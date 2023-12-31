رغم الهجمات.. البيت الأبيض: لا نسعى لاتساع الصراع في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أكد البيت الأبيض، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى اتساع الصراع في الشرق الأوسط، بعد قصف أمريكي استهدف زوارق استخدمها المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، لمهاجمة سفينة حاويات في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، في مقابلة مع قناة "أيه بي سي"، إننا "لا نسعى إلى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، كل ما نريده أن يوقف الحوثيون هذه الهجمات وكنا واضحين بشأن ذلك مرارا وتكرارا".

وأضاف: "أنشأنا تحالفا مكونا من 20 دولة حتى الآن وعلينا حماية الملاحة البحرية والسفن التجارية التي هي أمر حيوي للعالم"، مردفاً: "علينا التزام مع شركاءنا بأن يستمر تدفق سفن الشحن في هذا المسار الحيوي ونأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الأمريكي إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتل طواقمها ردًا على ثاني هجوم في أقلّ من 24 ساعة على حاملة حاويات بالبحر الأحمر، مما دفع الشركة المالكة للسفينة إلى تعليق العبور في المنطقة لمدة 48 ساعة، وتحدثت مصادر يمنية في الحديدة عن مقتل عشرة أشخاص في هذا الحادث.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت في بيان نشرته عبر منصّة "إكس" أن مروحيات أمريكية استجابت لنداء استغاثة من سفينة "ميرسك هانغتشو" الدنماركية للحاويات التي ترفع علم سنغافورة قائلةً إنها تعرضت لهجوم من جانب أربعة قوارب تابعة للحوثيين.

وأضافت القيادة أن "أثناء إصدار نداءات شفهية للقوارب، أطلقت القوارب النار على المروحيات الأميركية" التي ردت "بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، مما أدى إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الأربعة، وقتل أفراد طواقمها".

وأضافت أن "القارب الرابع فرّ من المنطقة"، مشيرةً إلى أنه "لم يلحق أي ضرر بالأفراد أو المعدات الأميركية".

وأوضحت القيادة المركزية أن النيران التي أُطلقت من القوارب "وصلت إلى مسافة 20 مترًا من السفينة مع محاولة الصعود على متنها".

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السفن في البحر الأحمر مما يهدد بتعطيل تدفقات التجارة البحرية العالمية.

ويكرّر الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، أنّهم سيواصلون هجماتهم هذه طالما لم تدخل كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتشن عليه حملة قصف متواصلة وعمليات برية منذ هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.