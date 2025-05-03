رغم التهدئة.. المدنيون مستمرون بالنزوح من صحنايا وجرمانا بريف دمشق (صور)

شفق نيوز/ تستمر موجة نزوح المدنيين من اشرفية صحنايا وجرمانا بريف دمشق رغم انتشار قوات الأمن السورية في المدينتين منذ يوم الأربعاء الماضي، بعد اندلاع اشتباكات بين مسلحين محليين وفصائل تتبع وزارة الدفاع السورية خلفت أكثر من 40 قتيلا وجريحا بينهم مدنيون.

وفجر الثلاثاء الماضي، اندلعت اشتباكات بين مسلحين من الطائفة الدرزية وعناصر من الأمن العام على خلفية انتشار مقطع صوتي لشخص قيل إنه من الطائفة الدرزية يسيء فيه إلى نبي الاسلام محمد، وهذا ما أثار حالة من التوتر في الشارع السوري وأدى إلى اندلاع اشتباكات في مدينة جرمانا وصحنايا ذات الغالبية الدرزية.

وأفاد مراسل شفق نيوز، باستمرار نزوح المدنيين من مدينة صحنايا وجرمانيا ذات الغالبية الدرزية بريف دمشق لليوم الرابع على التوالي.

ورصدت شفق نيوز عوائل وهي تغادر سيراً على الأقدام من مدينة صحنايا باتجاه المناطق الريفية ومحافظة السويداء ومحافظات سورية بعيداً عن مناطق التوتر.

الأقليات خائفة

واشار المراسل الى تجمع عشرات الطلاب الجامعيين صباح اليوم في جرمانا بانتظار اجلائهم الى محافظة السويداء وسط غياب وسائل النقل بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة على طريق دمشق - السويداء.

وقال شيار عبدو، الذي نزح رفقة عائلته من صحنايا الى حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكوردية في حلب قبل يومين إنه "بسبب الاشتباكات وفقدان المواد الاساسية نزحت رفقة عائلتي عبر طرق وعرة وسط الاشتباكات حتى تمكنا من الخروج بصعوبة والابتعاد عن المنطقة".

وأوضح أن "الوضع الأمني مستقر حاليا في جرمانا وصحنايا بعد انتشار قوات الأمن العام، ولكن السكان المحليين وخاصة الأقليات من دروز وكورد ومسيحيين يتخوفون من عمليات الانتقام والقتل التي تقوم بها عناصر الفصائل المتطرفة والجهادية".

ونوه عبدو إلى أن "الوضع الانساني لا يزال سيئا في مناطق صحنايا وجرمانا بسبب قلة المواد الغذائية والخبز وارتفاع الأسعار ونزوح نسبة كبيرة من سكان هذه المناطق".

غارات إسرائيلية لـ"حماية الدروز"

وشنت طائرات إسرائيلية غارات على مواقع عسكرية في أربع محافظات سورية منها العاصمة دمشق ليلة أمس الجمعة.

وأكد مراسل شفق نيوز، أن الغارات الإسرائيلية طالت مواقع عسكرية في جبل قاسيون ومنطقة حرستا في دمشق والفوج 175 في درعا ومواقع عسكرية في حمص وحماة.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن مقاتلات سلاح الجو شنت غارات على موقع عسكري ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا، مؤكدا أنه قواته "ستواصل العمل كلما دعت الحاجة من أجل حماية مواطني دولة إسرائيل".

وليلة الخميس استهدفت طائرة إسرائيلية موقعا بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه شنت إسرائيل غارة جوية قرب القصر الرئاسي في دمشق، واضاف أن "هذه رسالة واضحة للنظام السوري".

واضاف البيان أن "إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالانتشار جنوبي دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز".