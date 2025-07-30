رغم التصعيد التجاري.. ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قريباً

شفق نيوز- واشنطن

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لنظيره الصيني شي جين بينغ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، دون تحديد موعدها.

وقال ترامب، لموقع"بريتبارت" الأمريكي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن وفدا أمريكيا بقيادته قد يزور الصين قبل نهاية العام، لكن لم يتم تحديد مواعيد محددة.

وتابع: "سنرى ما سيحدث، ولكن على الأرجح سوف نذهب إلى الصين في المستقبل غير البعيد جدا، وربما قبل نهاية هذا العام، وإنه (شي جين بينغ) سيأتي هنا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي قد قال، أمس، إنه لا يسعى لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ولا يمكنه السفر إلى الصين إلا بدعوة منه.

وفرض ترامب، في 2 أبريل/ نيسان 2025، رسوماً جمركية إضافية على عدد من شركاء أمريكا التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، التي ردت بالمثل، ما أدى إلى تصعيد متبادل بينهما.