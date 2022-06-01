رغم التحذير الروسي.. بايدن يعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ700 مليون دولار

بالرغم من التحذير الروسي.. بايدن يعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ700 مليون دولار شفق نيوز/ أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن، يوم الأربعاء، تقديم حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار.

يأتي ذلك غداة تحذير روسي من مخاطر "انخراط" دولة ثالثة في الصراع الاوكراني الدائر منذ 100 يوم.

وتشمل الحزمة وفقاً لرويترز، "منظومة صواريخ متقدمة وذخيرة".

وقال بايدن، إن "حزمة المساعدات الجديدة ستزود أوكرانيا بأسلحة متطورة تشمل منظومة HIMARS". بدورها أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "حزمة المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا تبلغ 700 مليون دولار".

وأمس الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة، انها ستزود أوكرانيا "أنظمة صاروخية متطوّرة" تطالب بها اوكرانيا بإلحاح، مع ضمانة الا تستخدمها لضرب الأراضي الروسية.

واليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن هنالك مخاطر باحتمال انخراط دولة ثالثة في الصراع الأوكراني الدائر منذ قرابة مئة يوم بين موسكو وكييف.

وعزا لافروف تلك المخاطر الى "تزويد كييف براجمات صواريخ"، وفقاً لما اوردته رويترز.

ومنذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير حرص الرئيس الأميركي على عدم تزويد كييف أسلحة من شأنها، على حدّ قوله، أن تجعل الولايات المتّحدة شريكة في الحرب إلى جانب الأوكرانيين.