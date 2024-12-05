رغم اتفاقية وقف إطلاق النار.. الجيش الإسرائيلي يفجر منازل جنوب لبنان

شفق نيوز/ أفادت شبكة "روسيا اليوم عربية" الإخبارية، يوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أقدم على تفجير عدد من المنازل جنوبي لبنان في خرق جديد لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وذكرت الشبكة الروسية أنه على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل خرقها للاتفاقية في جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي شن غارتين على بلدة يارون ومحيط مجرى نهر الليطاني في جنوب لبنان، وقامت القوات الإسرائيلية بتفخيخ وتفجير منازل في بلدة يارون الواقعة في القطاع الأوسط.

وفي السياق نفسه، نشرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، مشهداً يوثق تمدد وتوغل الدبابات الإسرائيلية في مدينة الخيام بعد وقف إطلاق النار، وهي مناطق لم تتمكن القوات الإسرائيلية من دخولها خلال المعارك في جنوب لبنان.

يذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أشهر من تصعيد عسكري كبير. الاتفاق تم بوساطة أمريكية وفرنسية ويهدف إلى تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان وإسرائيل لمدة مبدئية تبلغ 60 يوماً.

الاتفاق يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الحدودية، وتقليص نشاطات حزب الله العسكرية في جنوب لبنان.

وحسب مصادر شبكة "سي أن أن" الأمريكية عدد الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار وصل إلى أكثر من 100، وقد أعلن حزب الله أنه نفذ مساء الاثنين "رداً دفاعياً أولياً تحذيرياً مستهدفاً موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة"، وذلك على إثر "الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية".