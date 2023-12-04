"رعد 200".. أول راجمة صواريخ مصرية بصناعة محلية خالصة

شفق نيوز/ دشنت مصر، يوم الاثنين، أول راجمة صواريخ صنعت محليا، باسم "رعد 200"، من خلال شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد صلاح الدين مصطفى، بحسب صحيفة "الأهرام" الحكومية، إن "الراجمة "رعد 200" على يتم التحكم فيها بشكل إلكتروني من داخل الكابينة".

وأوضح مصطفى ان راجمة الصواريخ "رعد 200 صناعة مصرية خالصة بنسبة 100 في المئة، لافتًا إلى أنها مزودة بمحرك بقوة 385 حصانًا وتحمل قاذف صواريخ 122 مم، وتم تصنيعها بالتعاون مع ثلاث شركات في الإنتاج الحربي، مضيفا أن نظام الرماية يعمل بشكل أحادي أو بنظام الرشقات.

جاء الإعلان عن راجمة الصواريخ، خلال المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، الذي يستضيفه مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة، وتشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو.

كما شهد المعرض، الاثنين، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" من طراز "ميكو 200" التي تم تصنيعها وتجميعها في ترسانة الإسكندرية التابعة للقوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع المصرية.

وقال قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة، خلال افتتاح المعرض إنه "تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات طراز "جو ويند" بالتعاون مع الجانب الفرنسي".

وأضاف أنه "تم الانتهاء من 30 "ريب قتالي" من طراز "رافال 2200" و11 لانش من طراز "سويفت 28".

وتابع: "يتم اليوم استكمال مسيرة النجاح في التصنيع البحري في ترسانات القوات البحرية بتدشين الفرقاطة "الجبار" طراز "ميكو A200" التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأياد مصرية بنسبة 100 في المئة".