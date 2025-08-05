أرض روسيا تتحرك مترين إثر الزلزال العنيف

شفق نيوز- موسكو

تحركت الأرض في روسيا مترين نحو الجنوب الشرقي بعد الزلزال العنيف الذي ضرب كامتشاتكا في 30 تموز/ يوليو الماضي.

ومع أن الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر لم يتسبب في الأضرار المتوقعة أو موجات تسونامي مدمرة، لكن الظاهرة الجيولوجية التي خلفها كانت غير مسبوقة.

وبحسب المركز الروسي للبحوث الجيوفيزيائية، فقد تم تسجيل إزاحة كبيرة في الشطر الجنوبي من شبه جزيرة كامتشاتكا، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن المركز قوله في بيان عبر "تلغرام": "إلى أين تحركت كامتشاتكا بعد الزلزال القوي؟ أجرينا حساباً أولياً بناء على نتائج الملاحظات الجيوديناميكية، وتبين أننا جميعاً تحركنا بشكل ملحوظ نحو الجنوب الشرقي".

وأشار الخبراء إلى أن أقصى الإزاحات بعد الزلزال وقعت في جنوب شبه الجزيرة، حيث بلغت نحو مترين، وهو ما يعادل الإزاحات الأفقية التي حدثت بعد زلزال عام 2011 في منطقة توهوكو اليابانية.

كما سجلت محطات الرصد في منطقة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي إزاحات أيضاً، لكنها كانت أقل حجماً.

وقال العلماء إن هذا يتوافق مع النموذج الأولي للحركات في مركز الزلزال، حيث كان الحد الأقصى في الجناح الجنوبي، ولذلك كان التأثير الماكروسيسمي الأقوى في شمال جزر الكوريل، بينما كان التأثير أقل وضوحاً في بتروبافلوفسك.