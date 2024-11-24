رصد طائرات مسيرة مجهولة فوق 3 قواعد جوية مشتركة لبريطانيا وأميركا

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الأحد، بأن ثلاث طائرات مسيرة مجهولة تم رصدها تحلق فوق ثلاث قواعد جوية مشتركة للقوات البريطانية والأمريكية في المملكة المتحدة.

وذكرت الصحيفة أنه تمت مشاهدة "أنظمة جوية صغيرة بدون طيار" بين 20 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري تحلق فوق قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في ليكنهيث وميلدنال في سوفولك وفيلتوويل في نورفولك.

وقالت القوات الجوية الأميركية التي تستخدم القواعد إنه من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان ينبغي اعتبار الطائرات المسيرة "معادية"، ورفضت التعليق على ما إذا تم استخدام أي آليات دفاعية، لكنها قالت إنها تحتفظ "بحق حماية" المنشآت.

وأفاد متحدث باسم القوات الجوية الأميركية في أوروبا "يمكننا أن نؤكد رصد أنظمة جوية صغيرة مسيرة في محيط وفوق قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في ليكنهيث وميلدنال وفيتوويل بين 20 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر. عددها كان متغيراً وتراوحت في الحجم والتكوين".

وأضاف "تمت مراقبة الطائرات المسيرة بنشاط وقرر قادة المنشأة أن أياً من عمليات التوغل لم تؤثر على سكان القاعدة أو البنية التحتية الحيوية. لحماية الأمن العملياتي، نحن لا نناقش تدابير الحماية المحددة لدينا ولكننا نحتفظ بالحق في حماية المنشأة".

وأكد استمرار مراقبة المجال الجوي والعمل مع السلطات المحلية وشركاء المهمات لضمان سلامة موظفي القاعدة والمنشآت والممتلكات.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية "نأخذ التهديدات على محمل الجد ونتخذ تدابير قوية في مواقع الدفاع. يشمل ذلك قدرات الأمن المضادة للطائرات المسيرة. ولن نعلق أكثر على إجراءات الأمن".