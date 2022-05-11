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رصاصة للجيش الإسرائيلي تودي بحياة الصحفية شيرين أبو عاقلة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-11T04:40:04+0000
رصاصة للجيش الإسرائيلي تودي بحياة الصحفية شيرين أبو عاقلة

شفق نيوز/ قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص حية في الرأس للجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

وشيرين نصري أبو عاقلة وُلدت في عام 1971 في القدس هي صحفية فلسطينية تعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة الصحفي علي السمودي مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين بين مجموعة من المقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة، من عدة محاور، وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.

وحسب تقارير، حاصر الجنود الإسرائيليون أحد المنازل في مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات الخطيرة.

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