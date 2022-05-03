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رسو سفينة "ترانزيت" للإمارات بميناء إيراني بعد انقطاع ل21 عاماً

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-03T08:46:14+0000
رسو سفينة "ترانزيت" للإمارات بميناء إيراني بعد انقطاع ل21 عاماً

شفق نيوز/ رست أول سفينة تجارية محملة بشحنة "ترانزيت" الى دولة الامارات في ميناء نوشهر الإيراني، وذلك بعد انقطاع لنحو 21 عاماً.

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن دائرة العلاقات العامة للإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة مازندران الواقعة على بحر قزوين، أن "سفينة "كومبوزیتور جاسانوف" التي يبلغ طولها 125 مترا، بعد تحميلها في ميناء أوليا أستراخان الروسي، رست على رصيف المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء نوشهر يوم الأحد.

وتعود ملكية هذه الشحنة العابرة (ترانزيت) لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل 66 شاحنة سيتم إرسالها إلى الإمارات العربية المتحدة برا بعد قدومها من روسيا ودخولها الى ميناء نوشهر.

يذكر أن آخر سفينة تسمى "ميركوري 2" وصلت إلى ميناء نوشهر عام 2001 على متنها حمولة من الحديد ومجموعة من الركاب في طريقها إلى الإمارات.

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