رسم ثلاثي الأبعاد يكشف عن حركة خاطفة أنقذت ترامب من الموت

شفق نيوز/ كشف أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستعينا بتقنيات الرسم متعدد الأبعاد على الكمبيوتر عن حركة خاطفة أنقذت الرئيس دونالد ترامب من محاولة الاغتيال.

وفي فيديو توضيحي يمكن المقارنة بين رأس ترامب في الحقيقة ورأسه في الرسم التوضيحي ومسار عبور الرصاصة التي كادت تقتله.

أجزاء من الثانية كانت كفيلة باختراق الرصاصة لجمجمة ترامب لو لم يقم أثناء حديثه بتحريك رأسه قليلا نحو اليمين الأمر الذي أدى إلى إصابة أذنه.

وذكر مسؤولون في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي أن المسلح الذي أطلق الرصاص في التجمع الانتخابي تصرف بمفرده واستخدم بندقية "إيه آر" تم شراؤها بشكل قانوني.

وقال المسؤولون إنه ليس لديهم ما يشير إلى أن المشتبه به لديه مشكلات تتعلق بالصحة النفسية.

وأضافوا أن التحقيق في مرحلة مبكرة، وأنهم لم يحددوا بعد التوجه الفكري للمشتبه به، وقالوا إن "من أولياتهم العثور على الدافع وراء إطلاق النار".