رسمياً.. إيقاف جميع قرارات اللجوء إلى أميركا حتى إشعار آخر

شفق نيوز- واشنطن

اتخذت الولايات المتحدة، يوم السبت، سلسلة من الإجراءات الطارئة عقب حادث إطلاق النار الذي استهدف أفرادًا من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، والذي شكّل صدمة أمنية أعادت واشنطن إلى وضع التدقيق المشدد في ملفات الهجرة.

وقال مدير دائرة الهجرة والجنسية الأمريكية، جوزيف إدلو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الدائرة قررت وقف جميع قرارات اللجوء إلى حين ضمان خضوع "كل أجنبي للتدقيق والفحص الدقيق إلى أقصى حد ممكن"، مؤكداً أن "سلامة الشعب الأميركي تأتي دائمًا في المقام الأول".

وفي خطوة متزامنة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تعليق إصدار التأشيرات لجميع حاملي جوازات السفر الأفغانية.

وقال روبيو إن الخارجية الأمريكية "قررت تعليق إصدار التأشيرات لجميع الأفراد المسافرين بجوازات سفر أفغانية"، مشدداً على أن "ليس للولايات المتحدة أولوية أعلى من حماية أمتنا وشعبنا".

ولم تُعلن السلطات بعد ما إذا كانت الإجراءات الجديدة مؤقتة أو ستتحول إلى سياسة طويلة الأمد، في وقت تواصل فيه الأجهزة المختصة التحقيق في الحادث الذي أدى إلى هذه القرارات غير المسبوقة خلال السنوات الأخيرة.