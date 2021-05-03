رسميا.. إيران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية على "أي مستوى"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، استعداد طهران لإجراء محادثات مع الرياض، "على أي مستوى"، وذلك بعد أيام من ظهور معلومات تفيد بأن بغداد احتضنت لقاءات رسمية رفيعة لمسؤولين إيرانيين وسعوديين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "دول المنطقة، وإيران والسعودية، ستشهد نتيجة عودة المحادثات الثنائية".

وأضاف خطيب زادة، أن "تغيير اللهجة وتغيير الخطاب السعودي تجاه إيران سيساعد على تقليل التوترات"، منوها إلى أن "ذلك لن يكون له نتائج عملية عندما لا يؤدي إلى تغيير في السلوك".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد نقلت أمس الأحد، عن مسؤولين عراقيين وإيرانيين، قولهم إن "رئيس المخابرات السعودية بدأ الشهر الماضي محادثات سرية مع مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى في بغداد".

وبينت الصحيفة الأميركية، أن "المحادثات جاءت لمناقشة عدة قضايا موضع خلاف بين الجانبين، بما في ذلك الحرب في اليمن والمليشيات المدعومة من إيران في العراق".