سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رسميا.. إيران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية على "أي مستوى"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-03T06:41:33+0000
رسميا.. إيران مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية على "أي مستوى"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، استعداد طهران لإجراء محادثات مع الرياض، "على أي مستوى"، وذلك بعد أيام من ظهور معلومات تفيد بأن بغداد احتضنت لقاءات رسمية رفيعة لمسؤولين إيرانيين وسعوديين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "دول المنطقة، وإيران والسعودية، ستشهد نتيجة عودة المحادثات الثنائية".

وأضاف خطيب زادة، أن "تغيير اللهجة وتغيير الخطاب السعودي تجاه إيران سيساعد على تقليل التوترات"، منوها إلى أن "ذلك لن يكون له نتائج عملية عندما لا يؤدي إلى تغيير في السلوك".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد نقلت أمس الأحد، عن مسؤولين عراقيين وإيرانيين، قولهم إن "رئيس المخابرات السعودية بدأ الشهر الماضي محادثات سرية مع مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى في بغداد".

وبينت الصحيفة الأميركية، أن "المحادثات جاءت لمناقشة عدة قضايا موضع خلاف بين الجانبين، بما في ذلك الحرب في اليمن والمليشيات المدعومة من إيران في العراق".

related

فرنسا تنضم إلى أمريكا في توجيه ضربة لآمال إيران

Date: 2021-01-29 17:42:28
فرنسا تنضم إلى أمريكا في توجيه ضربة لآمال إيران

خامنئي يدعو الجيش إلى رفع جاهزيته وسط توتر مع إسرائيل

Date: 2021-04-17 12:49:34
خامنئي يدعو الجيش إلى رفع جاهزيته وسط توتر مع إسرائيل

الحوثيون: ناقلات النفط هدف لنا وصواريخنا ستطال مصر والسودان

Date: 2019-06-17 07:41:49
الحوثيون: ناقلات النفط هدف لنا وصواريخنا ستطال مصر والسودان

كشف المستور.. مسار وتفاصيل رحلة نتنياهو إلى السعودية

Date: 2020-11-23 19:35:30
كشف المستور.. مسار وتفاصيل رحلة نتنياهو إلى السعودية

إيران تكشف عن دور لقاسم سليماني بـ"تهريب النفط"

Date: 2021-03-14 17:35:19
إيران تكشف عن دور لقاسم سليماني بـ"تهريب النفط"

ترامب يوافق على إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى بلدين عربيين

Date: 2019-09-21 08:23:40
ترامب يوافق على إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى بلدين عربيين

دولة أوروبية تعلق تراخيص تصدير السلاح للسعودية

Date: 2020-08-07 20:54:31
دولة أوروبية تعلق تراخيص تصدير السلاح للسعودية

رداً على مقتل سليماني.. ضربة إيرانية في مكان غير متوقع

Date: 2020-11-20 14:19:26
رداً على مقتل سليماني.. ضربة إيرانية في مكان غير متوقع