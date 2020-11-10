رسمياً.. واشنطن توافق على بيع الإمارات مقاتلات "الشبح"

شفق نيوز/ أبلغت الإدارة الأميركية، الثلاثاء، الكونغرس رسميا بخطتها إتمام صفقة بيع أسلحة للإمارات من الجيل الأحدث وخصوصا 50 مقاتلة شبحا من طراز إف-35 بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار دولار، وفق بيان للخارجية الأميركية.

وقال الوزير، مايك بومبيو، في تغريدة إن "الصفقة ستساعد الإمارات للدفاع ضد التهديدات المتصاعدة من إيران بعد اتفاق إبراهام التاريخي"، في إشارة إلى اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وكان قال النائب الأميركي، إليوت إنجل، الخميس، إن البيت الأبيض أخطر الكونغرس بنيته المضي قدما في بيع طائرات أف-35 إلى الإمارات.

وقالت رويترز وقتها إن البيت الأبيض ينوي بيع 50 طائرة من هذا الطراز إلى الإمارات، مشيرة إلى أن البلدين يأملان في إنهاء الصفقة قبل الثاني من ديسمبر، وهو العيد الوطني الإماراتي، فيما ستقوم لجنة العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين بمراجعة الصفقة قبل إتمامها بشكل رسمي.

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها لن تعارض مبيعات الولايات المتحدة لطائرات إف -35 المقاتلة إلى الإمارات بعد أن أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل.