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رسمياً.. نجل القذافي يتنافس على رئاسة ليبيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-14T11:12:12+0000
رسمياً.. نجل القذافي يتنافس على رئاسة ليبيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام، يوم الاحد، بأن "سيف الإسلام القذافي" نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/ كانون الاول القادم.

وذكرت تقارير صحفية، أن سيف الإسلام القذافي قدم، اليوم، أوراق ترشحه للانتخابات في فرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها الواقعة في جنوب غرب ليبيا.

كما أكد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة "رويترز" تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.

وسيستمر قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر/ كانون الاول المقبل.

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