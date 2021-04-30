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رسمياً.. مرسوم رئاسي يرجئ الانتخابات الفلسطينية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-30T20:41:07+0000
رسمياً.. مرسوم رئاسي يرجئ الانتخابات الفلسطينية

شفق نيوز/ أصدر الرئيس الفلسطيني، مساء يوم الجمعة، مرسومًا بإرجاء إجراء الانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، "أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها، في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات ولإجرائها في القدس المحتلة".

وأشارت إلى أن "هذا التأجيل جاء على ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني وشخصيات وطنية".

وكان الرئيس الفلسطيني، أعلن، مساء الخميس، تأجيل إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بسبب رفض إسرائيل إجراءها، وهي الخطوة التي قوبلت برفض واسع من القوائم المشاركة في الانتخابات التشريعية، والفصائل الفلسطينية.

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