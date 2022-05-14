رسمياً.. محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات

شفق نيوز/ انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات، محمد بن زايد رئيسا جديدا للبلاد، خلفا لأخيه غير الشقيق الشيخ خليفة بن زايد، الذي توفي الجمعة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن انتخاب ابن زايد جاء بعد اجتماع في قصر المشرف بأبو ظبي برئاسة نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وحضر الاجتماع شيوخ الإمارات، وهم حاكم الشارقة سلطان القاسمي، وحاكم عجمان حميد النعيمي، وحاكم الفجيرة حمد الشرقي، وحاكم أم القيوين سعود المعلا، وحاكم رأس الخيمة سعود بن صقر القاسمي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب محمد بن زايد بالإجماع رئيساً للدولة.

وسبق الإعلان الرسمي بساعات، تمهيد من محمد بن راشد آل مكتوم الذي نشر مساء الجمعة قصيدة رثى فيها خليفة، وبايع محمد بن زايد رئيسا.

ولم يتم الإعلان بعد عن الرجل الذي سيخلف محمد بن زايد في منصب ولي عهد أبو ظبي، وسط تكهنات حول احتمالية اختيار نجله خالد، وتفضيله على عدد من أشقائه المرشحين.